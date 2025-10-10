RGE 28/2024. Rometta, Fraz. Marea, C.da Vena, Via II Giampaolo n. 2/B Appartamento nel Complesso “L’Altra Rometta”, Corpo B, P. 2, int. 24, composto da vano soggiorno con a.c., disimpegno, vano letto, w.c. e veranda, di complessivi mq. 53,00 circa, in mediocri condizioni di conservazione, con posto auto scoperto di mq.11. Dall’A.P.E. allegato alla CTU in classe G. Prezzo base d’asta: euro 38.400,00 Offerta minima: euro 28.800,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: euro 1.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 16.12.2025 alle ore 9.00, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna 090/43975 – apenna@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it , www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it.

