RGE 28/2022. In Messina (ME), Via Consolare Valeria 186 – Lotto UNICO: Negozio posto al piano terra della sup.lorda complessiva di mq 88,00. L’immobile è composto da un ampio vano bottega di circa mq 33,70, da un disimpegno che distribuisce ad un vano retrobottega di mq 13,92, un vano deposito di mq 7.43 e di un wc di mq 2,95. PREZZO BASE Euro 56.950,00. Offerta minima Euro 42.712,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/11/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Roccalumera, Via Umberto I 644 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. LONGO GIOVANNI 3488326680, per info e visita immobile.

