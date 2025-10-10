Normanno

RGE 268/2005

Pubblicato il alle

3' min di lettura

RGE 268/2005 Montalbano Elicona, Via Provinciale Lotto 3 – Appartamento a P.1, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi. Prezzo base d’asta: euro 13.175,66 Lotto 4 – Appartamento a P. 2, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi; presenta infiltrazioni di acque meteoriche. Prezzo base d’asta: euro 12.405,66 Lotto 5 – Appartamento a P. 3, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi; presenta infiltrazioni di acque meteoriche. Prezzo base d’asta: euro 11.977,88 Lotto 6 – Appartamento a P.4, composto da ingresso, tinello, un vano letto, cucina e bagno, oltre un balcone e due terrazzi. Prezzo base d’asta: euro 7.871,18 Notizie urbanistiche nelle perizie in atti e nell’avviso integrale di vendita. Messina, Loc. Tremonti, Via S. Iachiddu, Complesso “Le Palme” Lotto 9 – Proprietà superficiaria dell’appartamento a P. 5 pal. B, composto da ingresso, due vani, due bagni, cucina, soggiorno, ripostiglio e studio, oltre balconi. Prezzo base d’asta: euro 59.250,00 Occupato da terzi. Trascritta domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. il 14.2.05 ai nn. 5341/3253, non cancellabile. L’immobile dovrà essere offerto in prelazione all’avente diritto ove sussistano tutti i requisiti di cui all’art. 9 del D. Lgs. 122/05. Lotto 10 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T Pal. A, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 108,70 circa. Prezzo base d’asta: euro 25.987,50 Lotto 11 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. A, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 108,70 circa. Prezzo base d’asta: euro 25.987,50. Lotto 12 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T Pal. B, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessiva mq. lordi 107,80 circa. Prezzo base d’asta: euro 25.781,25 Lotto 13 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. B, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 107,80 circa. Prezzo base d’asta: euro 25.781,25 Lotto 14 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. C, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi lordi mq. 107,80 circa. Prezzo base d’asta: euro 25.781,25 Notizie urbanistiche nelle perizie in atti e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.12.2025 alle ore 9.45 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 98100 Messina

Per info:  090/670129 – 090/6409852 G.E. Ruolo Dott.ssa D’Angelo  Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.itwww.tribunale.messina.itwww.asteannunci.itwww.asteavvisi.it

