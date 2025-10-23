Normanno

RGE 261/2010. In Roccalumera (ME), contrada Torre o San Nicola – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 500/1000 di un terreno composto da varie particelle. PREZZO BASE Euro 39.900,00. Offerta minima Euro 29.925,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/01/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via Romagnosi n. 42 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

