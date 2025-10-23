RGE 234/2018. In Messina (ME), Viale Giostra, Via Sinistra lungo isolato 491/A 3 – Lotto 1: Appartamento della superficie utile abitabile di mq 62.00 per la quota di 1/1 di piena proprietà posto al piano terra. L’immobile è privo di impianto ascensore; esso è composto da un elemento distributore (corridoio),due camere adibite a letto matrimoniale, una stanzetta utilizzata a letto singolo, un vano cucina, un locale igienico (W.C.) dotato di doccia, vaso, bidet e lavabo. PREZZO BASE Euro 69.000,00. Offerta minima Euro 51.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/01/2026 ore 10:30 presso studio dell’Avv. Alessia Giorgianni sito in Messina, Via della Zecca n.85 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Guerrera Paola 3477051953, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

