RGE 221/2018. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Siena – Lotto 1: diritto di nuda proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione. L’immobile, composto da ingresso (indicato in progetto come studio), pranzo-soggiorno con angolo cottura e bagno; oltre due balconi, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 52,00. Gli usufruttuari sono nati in data 19.1.1936 e 20.7.1943. PREZZO BASE Euro 24.975,00. Offerta minima Euro 18.731,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00.

Asta senza Incanto 25/07/2025 ore 10:00 presso A.V.D. in Messina, Corso Cavour n. 206.

G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

