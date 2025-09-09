Normanno

RGE 216/1996.  Lotto 1 – Messina, Via Primo Noviziato is. 163/164 Immobile a P. sem. (catastalmente laboratorio artigianale), composto da ampio locale, vano ufficio e w.c., di mq. utili lordi 182 circa, in mediocre stato di conservazione, con tracce di umidità. Prezzo base d’asta: euro 23.562,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 19.11.2025 alle ore 9.45 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716247 G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina.

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it, www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

