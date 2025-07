RGE 21/2016. In Messina (ME), Via 29/b Pal B int 84 – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1/1 di un appartamento della superficie commerciale di 81,75 mq. PREZZO BASE Euro 43.646,77. Offerta minima Euro 32.735,07. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 14/11/2025 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Loggia dei Mercanti n. 19 (fronte Provincia Regionale di Messina, ingresso Corso Cavour). G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Cataldo Domenico 090671978, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

