Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 204/2023

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 204/2023.  Messina, C.da Castellano snc Unità immobiliari a P. T. di fabbricato a più elevazioni, nell’insieme della superficie lorda di mq. 481,20 circa. Come indicato in perizia, alla quale si fa pieno ed esclusivo riferimento, alcune porzioni sono abusive e non sanabili e la superficie condonabile è pari a mq. 156,37 circa, Prezzo base d’asta: euro 59.137,50 Offerta minima: euro 44.353,13 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 2.000,00  VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 16.12.2025 alle ore 16.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it  G.E. Dott.ssa D’Angelo  Notaio Delegato e custode: Notaio Patrizia Vicari 090/6409870– pvicari@notariato.it

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it  Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, normanno.com; web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it.

(4)

Potrebbe interessarti

venerdì, 10 Ottobre 2025

RGE 8/2000 Messina

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 8/2000 Messina, Vill. Ritiro, Via Sirio n. 4 LOTTO 1 - Quota pari ai 17/24 indivisi di appartamento composto nell'intero da…

venerdì, 10 Ottobre 2025

RGE 28/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 28/2024. Rometta, Fraz. Marea, C.da Vena, Via  II Giampaolo n. 2/B Appartamento nel Complesso "L'Altra Rometta", Corpo B, P. 2, int.…

venerdì, 10 Ottobre 2025

RGE 29/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 29/2024. Messina, Fraz. Gravitelli, Via Pietro Castelli 49 Laboratorio artigianale a P. seminterrato Pal. A, “Complesso Marino”, composto da ampio vano…

venerdì, 10 Ottobre 2025

RGE 101/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 101/2024  Messina, S.S. 114 Km. 5,400, Loc. Pistunina Appartamento nel complesso "Residence Europa", P. 5, Pal. B, int. 223, composto da…

venerdì, 10 Ottobre 2025

RGE 186/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 186/2022. In Messina (ME), Via Sandro Pertini 27 - Lotto UNICO: Appartamento posto al piano terzo (quarta el. f.t.)…

venerdì, 10 Ottobre 2025

RGE 268/2005

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 268/2005 Montalbano Elicona, Via Provinciale Lotto 3 – Appartamento a P.1, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno,…

venerdì, 26 Settembre 2025

RGE 124/2023 ME890072

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - CONTRADA CASICELLE - VENDITA TELEMATICA MODALITA' ASINCRONA - APPARTAMENTO posto al primo piano composto da ingresso che…

martedì, 23 Settembre 2025

RGE 128/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 128/2024. In Torregrotta (ME), Via Mezzasalma - Lotto 1: Piena proprietà di appartamento posto al piano secondo, della superficie…

error: Contenuto protetto.