RGE 204/2023. Messina, C.da Castellano snc Unità immobiliari a P. T. di fabbricato a più elevazioni, nell’insieme della superficie lorda di mq. 481,20 circa. Come indicato in perizia, alla quale si fa pieno ed esclusivo riferimento, alcune porzioni sono abusive e non sanabili e la superficie condonabile è pari a mq. 156,37 circa, Prezzo base d’asta: euro 59.137,50 Offerta minima: euro 44.353,13 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 2.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 16.12.2025 alle ore 16.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.i t G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Patrizia Vicari 090/6409870– pvicari@notariato.it

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

