RGE 201/2023. In Roccalumera (ME), Via Giuseppe Verdi 50 – Lotto UNICO: Appartamento posto al secondo piano composto da: camera da letto matrimoniale, una cameretta, un soggiorno con angolo cottura, un antibagno, un bagno, due depositi sottotetto, un balcone e un ballatoio/ingresso. L’appartamento complessivamente sviluppa una superficie lorda di circa 102,00 mq. Lastrico solare posto al secondo piano con una superficie di circa 34 mq a cui si accede direttamente dall’esterno tramite un ballatoio. Posto auto scoperto posto al piano terra con una superficie di circa 9 mq. PREZZO BASE Euro 136.700,00. Offerta minima Euro 102.525,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 29/09/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molica Colella Gianpiero 3402202897, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)