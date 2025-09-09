RGE 194/2023. In Messina (ME), Via Gaetano Oliva – Lotto UNICO: Appartamento per la quota di 1/1 di piena proprietà della superficie commerciale di 90,43 mq. L’immobile è ubicato al secondo piano (terza elevazione fuori terra) di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra e copertura a terrazza. L’appartamento è attualmente costituito da tre vani, disimpegno, cucina, bagno ed un balcone prospiciente la Via Gaetano Oliva ed uno più piccolo prospiciente la Via Gerobino Pilli. PREZZO BASE Euro 54.000,00. Offerta minima Euro 40.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 25/11/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sparacino Dario 3332069199, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

