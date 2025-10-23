RGE 186/2023. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Regina Margherita 43 – Lotto UNICO: piena proprietà dell’immobile della superficie commerciale di 127,48 mq, posto al piano 3 mansardato, altezza interna di variabile. L’immobile è sprovvisto di ascensore. L’immobile si presenta in buono stato di manutenzione, superata la porta di ingresso si accede direttamente al soggiorno, mentre alla destra troviamo il locale cucina con annessa lavanderia, proseguendo troviamo un comodo disimpegno da cui si accede al bagno, alle due camere e al soppalco. PREZZO BASE Euro 42.750,00. Offerta minima Euro 32.062,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/01/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Siciliano Francesco 3384798238, per info e visita immobile.

