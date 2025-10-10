Normanno

RGE 186/2022

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 186/2022. In Messina (ME), Via Sandro Pertini 27 – Lotto UNICO: Appartamento posto al piano terzo (quarta el. f.t.) di un fabbricato per civile abitazione a quattro elevazioni f.t. e piano semicantinato. L’immobile è occupato. PREZZO BASE Euro 108.125,00. Offerta minima Euro 81.093,75. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/12/2025 ore 16:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Cesare Battisti n. 265 scala B, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Napoli Ugo 3471365892, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

