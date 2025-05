RGE 180/2023. Spadafora, Via Cunettone coperto sn. (in catasto Via Riolo) Appartamento a P. 1, di quattro vani, cucina abitabile, bagno, disimpegno e balcone coperto, di mq. commerciali mq. 112,17 circa, con posto auto coperto a P.T. di mq. commerciali 11,39 circa. Dall’APE allegato alla CTU appartamento in classe E. Prezzo base d’asta: Euro 68.205,00. Offerta minima: euro 51.153,75. Rilancio minimo in aumento: Euro 2.000,00

VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 16.07.2025 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it

G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – cciappina@notariato.it

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

