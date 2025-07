RGE 168/2020. In Messina (ME), S.S. 113 dir – Villaggio Spartà – Lotto UNICO: Edificio commerciale della superficie commerciale di 2.109,10 mq a due elevazioni f.t. (oltre piano cantinato carrabile e corte annessa) e da un deposito esterno annesso. L’edificio commerciale è identificato al Catasto del Comune di Messina al foglio 1 particella n. 1156 subalterni nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; il deposito esterno alla particella 1157 sub 1. deposito esterno annesso. PREZZO BASE Euro 756.000,00. Offerta minima Euro 567.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 23.000,00. Asta senza Incanto 18/11/2025 ore 16:30 presso studio legale “Melazzo Saija & associati” in Messina, Via Enzo Geraci is. 78 n. 23. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Nucita Carlo 0902932021, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

