RGE 167/2015. In Gaggi (ME), Via Umberto I n. 159, contrada Palmara – Lotto UNICO: Piena proprietà dell’appartamento posto al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) , della superficie lorda di mq. 136, composto da un’entrata, corridoio-disimpegno, un salone, una cucina, camera da letto matrimoniale, una cameretta, due bagni ed un ripostiglio e confinante con altro appartamento, vano scala e proprietà condominiale, del lastrico solare posto al piano quarto di mq. 132 e di un garage posto al piano seminterrato di mq. 28. lastrico solare posto al piano quarto i mq. 132. garage posto al piano seminterrato di mq. 28. PREZZO BASE Euro 36.962,20. Offerta minima Euro 27.721,65. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00.

Asta senza Incanto 20/06/2025 ore 16:00 in Messina, Via Dei Mille n. 243, is. 101, scala piano 1 (presso lo studio dell’Avv. Filippo Marcello Siracusano).

G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Interdonato Monica 3491923094, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

