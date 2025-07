RGE 163/2022. In Messina (ME), Filicusa Gesso – Lotto 2: Terreno agricolo su cui insistono una piccola abitazione prefabbricata, una legnaia e un fabbricato diruto, per la quota di 1/1 di piena proprietà. Solo la particella 79 è per la quota di 1/2, in quanto in comproprietà con un coerede. Superficie commerciale totale mq 5.872. PREZZO BASE Euro 29.800,00. Offerta minima Euro 22.350,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 30/10/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Ganzirri Via Lago Grande n. 90/A nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Arena Eleonora 3483400675, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

