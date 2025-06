RGE 163/2022. In Messina (ME), Salita Ogliastri 32 – Lotto 1: Appartamento p.t. composto da soggiorno, cucina abitabile, due ampie stanze, bagno e il cortiletto che gira intorno all’intero immobile. Sup. comm. 112 mq. PREZZO BASE Euro 83.600,00. Offerta minima Euro 62.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/09/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Ganzirri Via Lago Grande n. 90/A. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Arena Eleonora 3483400675, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

