RGE 143/2023. In Messina (ME), Via Ugo Bassi 120 – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t. e costituito da n. 7 vani destinati a studio, oltre zona adibita a reception ed accessori (ingresso, disimpegno, wc e ripostiglio). PREZZO BASE Euro 277.500,00. Offerta minima Euro 208.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00.

Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 23/07/2025 ore 12:00 al 24/07/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it.

G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

