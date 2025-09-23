RGE 128/2024. In Torregrotta (ME), Via Mezzasalma – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento posto al piano secondo, della superficie commerciale di mq 99,50, composto da ingresso-soggiorno, due camere, cucina, due wc. deposito sottotetto della superficie commerciale di mq 35,30, posto al soprastante piano terzo. PREZZO BASE Euro 65.250,00. Offerta minima Euro 48.937,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/12/2025 ore 11:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090711157, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it
