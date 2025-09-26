Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

RGE 124/2023 ME890072

MESSINA (ME)CONTRADA CASICELLEVENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – APPARTAMENTO posto al primo piano composto da ingresso che disimpegna in cucina, un vano pranzo/soggiorno, un ripostiglio ed una camera. Dall’ingresso è possibile accedere ad un corridoio che a sua volta disimpegna due bagni e due camere. Tramite la cucina ed il vano pranzo/soggiorno è possibile accedere ad un balcone di circa 17 mq. Prezzo base Euro 71.542,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 53.656,88. Apertura buste 10/12/25 ore 09:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria Carmela Dangelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Nulli tel. 0902922072. Rif. RGE 124/2023 ME890072

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

