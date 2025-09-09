RGE 121/2023. In Messina (ME), Via Quaranta E ,Valle degli Angeli – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione di tipo civile. L’immobile facente parte di un vecchio fabbricato a due elevazioni fuori terra, si sviluppa a piano terra. Detto immobile è composto da: un ingresso, un angolo cottura, un bagno, un corridoio e due camere da letto. Nell’insieme l’immobile sviluppa una superficie lorda di 100,35 mq. PREZZO BASE Euro 42.750,00. Offerta minima Euro 32.063,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/11/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

