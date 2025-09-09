RGE 119/2017. In Messina (ME), Via Gustavo Augusto Bette – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 55,55 mq. Il bene oggetto di stima è costituito da un immobile destinato ad abitazione di tipo popolare ubicato al piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra. PREZZO BASE Euro 29.155,00. Offerta minima Euro 21.866,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Strada Statale KM. 9.700, frazione Vill. MILI-GALATI 114 – Lotto 2: Appartamento della superficie commerciale di 124,48 mq per la quota di: – 1/2 di diritto di superficie per 99 anni, di cui 68 restanti; – 1/2 di diritto di superficie per 99 anni, di cui 68 restanti;. PREZZO BASE Euro 89.775,65. Offerta minima Euro 67.331,73. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/11/2025 ore 15:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina Via Cavalluccio n.15 is. 262, piano 2, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Alfa Cettina 3487920740, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it
