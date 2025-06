RGE 102/2020. In Messina (ME), Via Palermo 507 – Lotto UNICO: Unità immobiliare costituita da un appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 106,30 mq e sito al p.t. , consistenza sei vani. PREZZO BASE Euro 51.282,41. Offerta minima Euro 38.461,80. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/09/2025 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Sant’Agostino 24. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

