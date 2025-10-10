RGE 101/2024 Messina, S.S. 114 Km. 5,400, Loc. Pistunina Appartamento nel complesso “Residence Europa”, P. 5, Pal. B, int. 223, composto da ampio locale ingresso-soggiorno con a. c., due vani letto, due bagni e ripostiglio, della superficie lorda di pavimento di mq. 112,85 circa, oltre ampio balcone di mq. 70,70 circa, con posto auto scoperto a P. 1 Occupato da terzi giusta contratto di locazione ultranovennale del 28.01.19, trascritto il 15.02.19 ai nn. 3961/2950, opponibile alla procedura esecutiva Dall’A.P.E. allegato alla CTU in classe C. Prezzo base d’asta: Euro 149.550,00 Offerta minima: euro 112.162,50 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 3.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 16.12.2025 alle ore 17.00, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Patrizia Vicari 090/6409870– pvicari@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,; web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it.

