RGE 100/2020 Lotto 2 – Messina, Via Santa Marta 258 Ufficio a P. T. composto da ingresso – sala d’attesa, altro ingresso, corridoio, cinque vani, due w.c. e ampia veranda, oltre zona indicata in planimetria catastale come intercapedine (in cui sono stati realizzati due stanze ed un cucinino in modo non conforme e non regolarizzabile); sup. com. mq.154,47 circa. In classe B. Dalla C.T.U. unito di fatto all’immobile adiacente (di terzi e non oggetto di procedura). Trascritto il 6.8.13 ai nn. 20262/15939 patrimoniale, successivamente all’ipoteca del procedente. Prezzo base d’asta: euro 146.700,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 17.09.2025 alle ore 11.00 Luogo: Studio Vicari – Liotta in Messina, Via Cesare Battisti 13 – 98122 Messina Per info: 090/6409870 – mail pvicari@notariato.it G.E. Dott.ssa D. C. Madia Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

