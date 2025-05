RG 5167/2020. In Messina (ME), Via Tarantonio – Lotto UNICO: Garage di sup. lorda 30,73 mq. Intorno ad esso si sviluppa una porzione di terreno di circa 101,00 mq più abitazione di tipo civile composto da ingresso/disimpegno, tre camere da letto, un bagno ed una cucina con accesso direttamente all’esterno. PREZZO BASE Euro 95.298,40. Offerta minima Euro 71.473,80. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00.

Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/07/2025 ore 10:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Maffei n. 5 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it.

G.I. Cusolito Viviana. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(0)