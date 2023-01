A Messina si corre la Maratona: il programma dell’evento sportivo targato Fontalba

Tutti pronti per una maratona? A Messina domenica 8 gennaio 2023 si corre con la Fontalba Marathon: in programma tre maratone, con lunghezze diverse, che si ricongiungeranno con arrivo a piazza Municipio. Tutti i dettagli della manifestazione sportiva.

È stata presentata questa mattina in conferenza stampa al Comune di Messina la Fontalba Marathon, giunta alla sua 13esima edizione e organizzata dalla ASD Polisportiva Odysseus Messina, presieduta da Antonello Aliberti.

A presentare l’evento sportivo che questa domenica interesserà il centro città è stato il sindaco di Messina, Federico Basile: «La Fontalba Marathon – ha sottolineato – costituisce un evento importante per la nostra città. Sono accanto a Francesco Giorgio, che ho nominato esperto per le politiche legate allo sport. Lo accolgo nella squadra. È importante fare sport a Messina, queste iniziative possono e devono diventare momenti di aggregazione e appuntamenti fissi. Messina deve essere città accogliente partendo anche dallo sport. Ci vedremo per lo Start».

A seguire, Antonello Aliberti ha sottolineato l’importanza della manifestazione sportiva sia per i cittadini, sia in un ottica turistica: «Ci sono stati tanti ostacoli in questi anni – afferma -, ma la Messina Marathon c’è. Ci siamo posti l’obiettivo di non fermarci mai, abbiamo dovuto farlo col covid, ma siamo tornati. È un evento della città, aperto a tutti. Ogni evento che facciamo lo apriamo a tutti i tipi di sport e a tutte le iniziative. Abbiamo scelto gennaio perché puntiamo al turismo destagionalizzato. Nel 2024 lavoreremo per portare il nome di Messina anche oltre lo Stretto».

Infine, la parola è passata a Francesco Giorgio, appena nominato esperto per lo Sport dal sindaco di Messina: «Finalmente viene dedicato spazio allo sport – dichiara. Dobbiamo lavorare insieme per risolvere tutte quelle problematiche che abbiamo registrato in questi anni. C’è già in cantiere una serie di eventi per portare turismo e mostrare la nostra città anche al di fuori dei nostri confini. La maratona rientra tra questi eventi. Tutto questo vuol dire dialogare ancora di più, programmare in anticipo. È importante anche pensare alle persone con disabilità e aprire a loro il mondo dello sport, dando più risalto allo sport come inclusione».

Il programma della Fontalba Marathon

In programma prevede tre partenze, scaglionate, con ricongiungimento per poi arrivare a piazza Unione Europea :

Fit walking – distanza 10,5km, partenza alle 8.30;

distanza 10,5km, partenza alle 8.30; la “ Maratona Antonello da Messina ” – distanza di 42,195 km, partenza ore 8.30;

” – distanza di 42,195 km, partenza ore 8.30; la “ Shakespeare Run ” – distanza di 10,5 km, partenza ore 9.00;

” – distanza di 10,5 km, partenza ore 9.00; la “Mezza Maratona Eufemio da Messina” – distanza di 21,097 km, partenza ore 10.30.

Si parte quindi alle 8.30 da piazza Municipio con la “Maratona Antonello da Messina”. Il percorso, totalmente chiuso al transito automobilistico, prevede un giro di 5,274 km da ripetere otto volte. Completano il quadro per gli atleti la “Mezza Maratona Eufemio da Messina” di 21,097 km (il via alle 10.30), su quattro tornate, la “Shakespeare Run’ di 10,5 km (partenza alle 9), prevista in due giri e il Fitwalking di 10,5 km (dalle 8.30).



Maggiori informazioni e iscrizioni a questo link.

