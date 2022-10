Stretto di Messina, De Luca: «Allineare gli orari dei vettori, in attesa del Ponte»

Dai “tempi lenti” imputati a Renato Schifani per la costituzione della nuova giunta, a quelli degli aliscafi che oggi giorno trasportano i pendolari sullo Stretto di Messina, tra Sicilia e Calabria, passando per l’annosa questione dei rifiuti e dei relativi costi. Punto stampa oggi per Cateno De Luca, a margine della conferenza stampa riguardante i risultati delle elezioni regionali 2022. Una battuta, immancabile, anche sul Ponte.

L’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) non si è ancora insediata, ma già i deputati eletti con Sicilia Vera, tra cui Cateno De Luca, Danilo Lo Giudice e Alessandro De Leo, rendono note le prime istanze che intendono portare avanti in Aula. Si parte dai rifiuti. Al Parlamento nazionale, invece, si fa strada un atto ispettivo sul servizio di collegamento veloce nello Stretto di Messina.

Rifiuti in Sicilia, Cateno De Luca: «Lanceremo il Munnizza Day»

Si parte dal tema dei rifiuti: «Noi domani dimostreremo – dice Cateno De Luca –, carte alla mano e denunce, quello che avevamo detto un anno e mezzo fa. Ad oggi i Comuni siciliani non sono in condizione di fare i bilanci perché la Giunta Musumeci aveva deliberato 50 milioni di euro ai Comuni di trasferimenti ai comuni per cercare di attutire l’extra-costo e ciò non è avvenuto. C’è una situazione delicata che va affrontata immediatamente e non possiamo aspettare i tempi annunciati da Schifani, che ha detto che con calma farà la Giunta. Io domani voglio sapere da Schifani come risolviamo i problemi perché comunque la responsabilità ce l’ha lui. Lanceremo il Munnizza Day, dove metteremo in evidenza chi ha politicamente rubato sulla gestione dei rifiuti e chi oggi ha consegnato una Sicilia sul lastrico». Sul “Munnizza Day” sapremo di più domani, nel corso della conferenza convocata a Palermo dal leader di Sicilia Vera.

Attraversamento sullo Stretto: «Allineare gli orari dei vettori, sempre in attesa del Ponte»

Dopo aver contestato i lunghi tempi di attesa per gli aliscafi sullo Stretto di Messina, Cateno De Luca, nei giorni scorsi, aveva annunciato un’azione in Parlamento: «La prima cosa da fare – chiarisce – è allineare gli orari dei vettori. Ora che abbiamo anche noi lo strumento per poter incidere, è già un tema che sia l’onorevole Gallo sia la senatrice Musolino stanno affrontando in queste ore. Chiederemo immediatamente un’ispezione. Un atto sarà depositato in questi giorni. È inaccettabile che si debba assistere al calvario dei pendolari. Non possiamo più subire, non è una logica accettabile. Questo sempre nell’attesa che si faccia il Ponte sullo Stretto».

