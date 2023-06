Ponte sullo Stretto di Messina, Schlein: «Progetto anacronistico, costoso e dannoso»

Duro attacco al governo Meloni da parte della Segretaria del Partito Democratico (Pd), Elly Schlein, che, in occasione della Direzione nazionale svoltasi ieri, lunedì 19 giugno, ha contestato le scelte dell’esecutivo, definendo quello del Ponte sullo Stretto un progetto “anacronistico, costoso e dannoso” e ha ringraziato il partito di Messina per essersi mobilitato lo scorso sabato 17 giugno contro la realizzazione della grande opera.

Prosegue il dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina. Mentre dal centrodestra c’è chi propone di intitolare la struttura a Silvio Berlusconi, dal centrosinistra prosegue la battaglia contro. E prosegue anche in riva allo Stretto dove, nel pomeriggio del 17 giugno, il popolo “No Ponte” si è riunito in corteo tra le vie del villaggio di Torre Faro. La manifestazione non è passata inosservata e ha raccolto l’assenso della Segretaria Nazionale del Pd, Elly Schlein, che ne ha fatto un breve accenno nel corso della sua relazione introduttiva alla Direzione Generale del Partito Democratico.

Parlando, tra i tanti temi toccati, di emergenza climatica, la leader del Pd ha puntato il dito contro il Governo di centrodestra: «Portano avanti progetti anacronistici, costosi e dannosi come il Ponte di Salvini (e ringrazio il partito di Messina che si è mobilitato), ma non hanno uno straccio di idea sul piano nazionale energia e clima» ha detto.

(21)