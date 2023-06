Messina, sabato 17 giugno la Manifestazione No Ponte

Dopo il via libera in Senato sulla realizzazione dell’infrastruttura, il Movimento No Ponte di Messina dà appuntamento sabato 17 giugno, alle 17.00, a Torre Faro, per una nuova manifestazione.

«Riteniamo che mai come ora – scrivevano, a fine maggio, i componenti del Movimento –, chi è contrario al ponte debba scendere in piazza per gridare il proprio no ad un’opera che devasterebbe i territori dell’area dello stretto sfregiando un monumento naturale come lo Stretto di Messina, scrigno di biodiversità e risorse naturali che la stessa Costituzione Italiana tutela nel novellato articolo 9.

Invitiamo in primo luogo la popolazione dell’area dello Stretto, l’associazionismo ambientalista, comitati e movimenti a difesa dei territori e dei beni comuni, a livello locale, nazionale ed internazionale, a sottoscrivere l’appello, per continuare con noi la lotta contro il progetto del ponte, per salvaguardare e difendere la bellezza, l’integrità, l’identità dei nostri territori dal mostro di cemento ed acciaio che si vuole costruire sulle due sponde dello Stretto, per uno sviluppo eco-compatibile che valorizzi le vocazioni del territorio».

In attesa del corteo a Torre Faro, appuntamento stasera, alle 19.30, alla Casa del Popolo, in via degli Amici 21, per un’apericena a sostegno della manifestazione.

(9)