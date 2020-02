Messina. Cambio di casacca nel centrodestra: Benedetto Vaccarino lascia Forza Italia

È ufficiale: Benedetto Vaccarino lascia il gruppo di Forza Italia. A motivare la decisione del Capogruppo è la volontà di seguire il proprio referente politico, Luigi Genovese. Il consigliere comunale transiterà, infatti, in Ora Sicilia.

Così l’ex capogruppo di Forza Italia spiega la sua decisione: «Coerente con la scelta del mio referente politico di costituire un nuovo gruppo politico denominato Ora Sicilia ed alla luce degli ultimi risvolti legati alle regionali avvenuti in Forza Italia, ho deciso di aderire al gruppo Ora Sicilia. Non per interessi personali ma solo per amicizia stima ed affetto nei confronti di Luigi Genovese».

Se il Cambio di passo ha generato degli effetti, finora, è stato solo sulla geografia del Consiglio Comunale dove nelle ultime settimane si sono registrati più “cambi di casacca” che in tutti i primi 18 mesi della legislatura. Dopo la fuga di Nicoletta D’Angelo da Ora Messina, infatti, le carte sul tavolo del centrodestra continuano a mischiarsi, delineando all’interno dell’Aula un quadro ben diverso da quello di inizio mandato. Ago della bilancia è, ancora una volta, l’onorevole Luigi Genovese. È proprio tra le sue file, infatti, che si va a ricollocare il consigliere. Benedetto Vaccarino lascia Forza Italia per transitare in Ora Sicilia, gruppo che fa riferimento al Deputato dell’ARS e che conto tra i suoi membri in Consiglio Comunale solo Salvatore Sorbello (almeno finora).

A oggi, quindi, in Forza Italia restano Giovanna Crifò (che in occasione del Cambio di passo è andata contro la linea dei genovesiani) e Ugo Zante. In Ora Messina, dopo il passaggio di D’Angelo al Gruppo Misto, sono rimasti Giandomenico La Fauci e Francesco Pagano.

Ma il Cambio di passo, si ricorderà, non ha spezzato gli equilibri solo nel centrodestra: il Movimento 5 Stelle ha perso Serena Giannetto e Francesco Cipolla, mentre dal gruppo PD ad andarsene è stato Libero Gioveni. I tre sono ora nel gruppo misto. Prossimo anche il transito di Alessandro Russo da Libera Me al Partito Democratico.

