Elezioni, voto domiciliare per referendum e amministrative a Messina: come funziona

Gli elettori affetti da gravissime infermità potranno usufruire del voto domiciliare. Lo ha annunciato il Comune di Messina in vista delle elezioni del 12 giugno 2022 a Messina, dove, oltre alle amministrative, ci saranno da votare ben cinque referendum abrogativi sulla giustizia e il referendum su Montemare comune.

Per chi è previsto il voto da casa? Scrive il Comune: «Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, e quelli affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, possono avvalersi della facoltà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano».

Come funziona il voto domiciliare per i referendum e le amministrative di giugno 2022

Di seguito le modalità per richiedere il voto domiciliare: l’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune (a Messina il Commissario straordinario) nelle cui liste elettorali è iscritto apposita dichiarazione fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, e possibilmente un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria, rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Provinciale, in cui deve essere riportata l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46.

