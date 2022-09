Regionali Sicilia, Caterina Chinnici a Messina per presentare i candidati del Pd

La candidata alla presidenza della Sicilia per il Partito Democratico, Caterina Chinnici, tornerà a Messina domani, sabato 10 settembre. L’europarlamentare dem, sostenuta anche dalla lista Centopassi di Claudio Fava e scelta dagli elettori tramite le primarie del “campo progressista” che includevano anche il Movimento 5 Stelle (che poi è uscito dalla coalizione), sarà domattina al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a partire dalle 10:30.

Nella visita in programma sabato, è prevista la presentazione dei candidati del Partito Democratico a Messina per l’Assemblea regionale siciliana, e cioè: Nino Bartolotta, Francesco Capria, Valentina Chinnici, Calogero Leanza, Palmira Mancuso, Giovanni Mastroeni, Laura Pulejo e Giuseppe Vitarelli.

L’ultima volta che la parlamentare europea del Pd si era recata in città era stata il 18 luglio scorso, durante un confronto con i suoi avversari Claudio Fava e Barbara Floridia. «Perché votare per Caterina Chinnici? – aveva detto ai giornalisti messinesi prima delle primarie in Sicilia di due mesi fa – Perché Caterina Chinnici è una siciliana che ama la sua terra, una donna che conosce la bellezza, ma anche la sofferenza di questa terra. Perché Caterina Chinnici crede nei giovani di questa terra e vuole dare loro un futuro dentro la Sicilia».

(3)