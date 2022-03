Elezioni Regionali, Meloni: «Lega e Forza Italia chiariscano loro pensiero su Musumeci»

Acque agitate all’interno del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali, previste in Sicilia per l’autunno 2022: sul piatto la ricandidatura del presidente uscente, Nello Musumeci, appoggiato da Fratelli d’Italia, che chiede chiarezza a Lega e Forza Italia.

Se da un lato le candidature di Cateno De Luca con Sicilia Vera e Nello Musumeci con la sua lista Diventerà Bellissima, appoggiata dal partito di Giorgia Meloni, appaiono sostanzialmente le uniche certezze per le prossime elezioni regionali; dall’altro non è ancora chiaro come si muoverà il centrodestra. I dissidi all’interno del governo regionale non sono certo un segreto e l’allontanamento di Forza Italia sembra ormai definitivo.

Mentre Matteo Salvini ha annunciato la propria volontà di creare una federazione di centrodestra che contenga, oltre al Carroccio, partiti autonomisti, centristi e civici, Giorgia Meloni chiede chiarezza: «Io sono sempre stata nel centrodestra, non ho mai fatto accordi con la sinistra, siamo leali. Ora chiedo chiarezza agli altri. Sulle amministrative siamo disponibili a valutare le situazioni ma non sempre viene lo stesso dagli altri. Aspetto ancora l’ok di Forza Italia sul sindaco uscente di Verona e aspetto di capire il pensiero di Lega e Forza Italia sulla ricandidatura di Musumeci, visto che mi pare che gli uscenti sono ricandidati se non ci sono ragioni contrarie».

