Elezioni Regionali, il PD lancia un ultimatum al M5S: o dentro o fuori. La palla a Giuseppe Conte

Ore decisive per la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali, previste in Sicilia il 25 settembre 2022: il PD ha lanciato un ultimatum al Movimento 5 Stelle, affinché chiarisca cosa intende fare. «O dentro o fuori», dicono i dem, che chiedono una risposta entro l’ora di pranzo. La decisione spetterà al leader pentastellato Giuseppe Conte.

Mentre per le elezioni politiche percorreranno strade separate, a livello regionale Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non hanno mai sciolto l’alleanza. Anzi, all’indomani delle primarie del cosiddetto “campo largo progressista”, che ha visto vincitrice – e quindi candidata alla presidenza della Regione Siciliana – Caterina Chinnici, da entrambe le parti l’indirizzo prevalente è stato quello di continuare insieme, sulla base del lavoro svolto – all’ARS e a livello comunale, per esempio – negli ultimi anni. Adesso, però, dopo le prime riunioni e i primi battibecchi, il clima si è fatto sempre più teso e, secondo quanto riportato dall’Ansa, il Pd ha chiesto al M5S di esprimersi una volta per tutte.

Duro anche Claudio Fava, candidato alle primarie per la lista Centopassi: «Da dieci giorni attendiamo che il Movimento 5stelle sciolga le sue riserve – scrive in una nota. Da dieci giorni aspettiamo che la candidata presidente offra parole chiare su come intende procedere. A poche ore dalla presentazione di liste e listino, abbiamo collezionato solo rinvii e silenzi. Apprendiamo persino dalla stampa di richieste di precisi assessorati presentate dai Cinque Stelle, come se la composizione della giunta fosse un affare privato tra loro e l’onorevole Chinnici. Tutto questo è politicamente inaccettabile. Se entro oggi non avremo parole chiare su come e con chi procedere in questa campagna elettorale, se non ci sarà immediatamente un luogo di discussione su tutte le scelte strategiche e di governo, vorrà dire che la coalizione progressista non esiste più. E il movimento Centopassi ne trarrà le conseguenze».

Il prossimo passo, in ogni caso, spetta a Giuseppe Conte, che a quanto pare dovrà dare una risposta al Partito democratico entro poche ore. Alle 14.00 di oggi, 22 agosto, infatti, è prevista la direzione regionale dei Dem. Intanto, ricordiamo, le elezioni regionali sono tra un mese e una manciata di giorni.

(20)