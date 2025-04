Elezioni provinciali del 27 aprile: presentati i 14 candidati della Lega

Sono stati presentati questa mattina nella sede della Lega i 14 candidati della lista per le elezioni provinciali del 27 aprile prossimo.

«Avremmo preferito delle elezioni di primo livello – commenta Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e vicecapogruppo a Palazzo Madama – per consentire ai cittadini di esprimersi. Per questa volta però non è stato possibile e a votare saranno solo i sindaci e i consiglieri. Ma va bene lo stesso perché per noi sarà un test e sono sicuro che avremo un ulteriore conferma dagli elettori rispetto al nostro lavoro sul territorio. Ci impegneremo, ovviamente, perché in vista del voto del 27 aprile faremo una campagna elettorale come tutte le altre. Opereremo come sempre, dimostrando ancora una volta l’impegno e la concretezza di sempre, certi della risposta della gente che riconosce il lavoro svolto, premiandoci alle urne».

I candidati della Lega per le elezioni provinciali del 27 aprile sono: Antonella Bartolotta, Marianna Bordonaro, Angela Carmela Brunetto, il sindaco di Barcellona PG Pinuccio Calabrò, Antonino Chillemi, Gioacchino D’Agostino, Agata Di Blasi, Alberto Ferraù, Serena Giuliano, Vittoria Liuzzo, Giuseppe Ordile, Antonino Russo, Felice Scafidi e Vincenzo Tornatore.

A presentare la lista Antonio Stroscio, sindaco di Floresta, e Ivan Cutè, ex presidente della Quinta circoscrizione di Messina.

