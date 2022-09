Elezioni politiche a Messina, Dafne Musolino e Francesco Gallo vincono all’uninominale

Siamo ormai agli sgoccioli: lo spoglio per le elezioni politiche 2022 si sta per concludere e i dati per l’uninominale di Messina sono quasi definitivi. In testa gli assessori della Giunta Basile Dafne Musolino al Senato della Repubblica e il vicesindaco Francesco Gallo alla Camera dei Deputati, candidati con Sud chiama Nord. Subito sotto il centrodestra. [AGGIORNAMENTO in basso]

Alle 10.04 di oggi, 26 settembre 2022, i dati sono praticamente definitivi. Dafne Musolino ha ottenuto il 29,96% dei voti al Senato, mentre Francesco Gallo, ormai possiamo darlo per certo, salirà alla Camera con il 32,19%. Soddisfatto l’ex sindaco Cateno De Luca, che ha annunciato per le 11.00 una diretta sui social. Con molta probabilità, quindi, dopo queste elezioni politiche resteranno due posti scoperti all’interno della Giunta Basile.

Poco dopo le 10 le sezioni scrutinate (in tutta Italia) per la Camera dei deputati sono 60.692 su 61.417, mentre per il Senato sono 59.926 su 60.399.

Elezioni politiche 2022: i risultati dell’uninominale a Messina

Senato della Repubblica

Dafne Musolino (Sud chiama Nord) – 105.098 voti (29,96%);

(FdI) – 103.143 voti (29,40%); Barbara Floridia (M5S) – 63.215 voti (18,02%);

Antonella Russo (Pd) – 51.951 voti (14,81%).

Camera dei Deputati

Francesco Gallo (Sud chiama Nord) – 58.226 voti (32,25%);

Grazia D’Angelo (M5S) – 29.972 voti (16,60%);

Felice Calabrò (Pd) – 25.890 voti (14,34%).

I risultati parziali delle elezioni politiche 2022 sono disponibili a questo link, mentre gli exit poll per le elezioni regionali sono a questo link.

AGGIORNAMENTO delle 11.11

Dafne Musolino è ufficialmente eletta al Senato della Repubblica con 105.098 voti (il 29,96%);

Francesco Gallo è eletto alla Camera dei Deputati con 58.226 voti (32,25%).

