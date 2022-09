Elezioni politiche 2022, vince il centrodestra. Giorgia Meloni: «Oggi abbiamo scritto la storia»

Lo scrutinio è ancora in corso, ma ormai il dato è certo: Fratelli d’Italia è il primo partito d’Italia e la vittoria delle elezioni politiche 2022 va alla coalizione di centrodestra, che, sia alla Camera sia al Senato raggiunge il 44%. Trionfante Giorgia Meloni: «Oggi abbiamo scritto la storia. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia».

Una campagna elettorale lampo per un risultato che già da settimane appariva abbastanza scontato. Fratelli d’Italia conquista da solo il 26% alla Camera e al Senato e si conferma guida di un centrodestra che, compatto ha superato il 44%. Il centrosinistra si posiziona con un 26% in entrambe le Camere, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 15% circa. Adesso, una volta terminato lo scrutinio, Giorgia Meloni sarà convocata – presumibilmente nelle prossime ore – dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare il nuovo governo.

A commentare, a caldo, i risultati, stanotte, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: «Dagli italiani – ha detto – in queste elezioni politiche è arrivata un’indicazione chiara, e l’indicazione è quella di un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Finalmente gli italiani potranno avere un governo che esce da una loro indicazione alle urne. È qualcosa con cui io credo e spero che tutti vorranno fare i conti. Abbiamo vissuto una campagna elettorale non bella, con toni sopra le righe, una campagna elettorale violenta e aggressiva che noi abbiamo subito, perché la responsabilità era di altri. La situazione in cui versa l’Italia e l’Unione Europea è complessa e richiede l’aiuto di tutti, quel clima sereno che è alla base di ogni sistema democratico. Sono rammaricata per i dati sull’astensionismo. Ci sono tanti italiani che scelgono di non votare».

L’intervento completo è disponibile a questo link.

I risultati parziali delle elezioni politiche 2022 (aggiornati alle 8.24 del 26 settembre)

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

