Elezioni Politiche 2022: tutte le liste e i candidati per Messina alla Camera e al Senato

Conto alla rovescia per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, tantissimi i nomi in campo tra la coalizione di centrodestra, quella di centrosinistra, il terzo polo formato da Azione e Italia Viva, il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti indipendenti. Ma chi sono i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per Messina? Ecco l’elenco completo, partito per partito, dei collegi uninominali e plurinominali.

Se invece cercate i candidati alle elezioni regionali in Sicilia, l’elenco completo è disponibile a questo link.

Elezioni politiche 2022: tutti i candidati per Messina alla Camera e al Senato

I candidati al Senato della Repubblica

Centrodestra

Carmela Bucalo (Fdi) – collegio uninominale 06;

Antonino Salvatore Germanà (Lega) – collegio plurinominale 02;

Giulia Bongiorno (Lega) – collegio plurinominale 02;

Orazio Ragusa (Lega) – collegio plurinominale 02;

Sonia Grasso (Lega) – collegio plurinominale 02;

Nello Musumeci (FdI) – collegio plurinominale 02;

Carmela Bucalo (FdI) – collegio plurinominale 02;

Salvatore Domenico Antonio Pogliese (FdI) – collegio plurinominale 02;

Giovanna Petrenga (FdI) – collegio plurinominale 02;

Mario Luciano Brancato (Noi Moderati) – collegio plurinominale 02;

Antonietta Postorivo (Noi Moderati) – collegio plurinominale 02;

Gianfranco Melillo (Noi Moderati) – collegio plurinominale 02;

Doriana Politanò (Noi Moderati) – collegio plurinominale 02;

Stefania Presitigiacomo (Forza Italia) – collegio plurinominale 02;

Antonino Scilla (Forza Italia) – collegio plurinominale 02;

Loredana Messina (Forza Italia) – collegio plurinominale 02;

Giovanni Giacobbe Giacobbe (Forza Italia) – collegio plurinominale 02.

Movimento 5 Stelle

Barbara Floridia – collegio uninominale 06;

Barbara Floridia – collegio plurinominale 02;

Giuseppe Pisani – collegio plurinominale 02;

Cinzia Amato – collegio plurinominale 02;

Federico Picciotto – collegio plurinominale 02.

Centrosinistra

Antonia Russo (Pd) – collegio uninominale 06;

Alessandra Minniti (Alleanza Verdi Sinistra) – collegio plurinominale 02;

Giovanni Vindigni detto Gioli (Alleanza Verdi Sinistra) – collegio plurinominale 02;

Fabio Ruvolo (Alleanza Verdi Sinistra) – collegio plurinominale 02;

Simona Emanuela Anna Carolina Viola (Più Europa) – collegio plurinominale 02;

Francesco Passantino (Più Europa) – collegio plurinominale 02;

Manuela Quadrante (Più Europa) – collegio plurinominale 02;

Giuseppe Valenti (Più Europa) – collegio plurinominale 02;

Antonio Nicita (Pd) – collegio plurinominale 02;

Agata Iacono (Pd) – collegio plurinominale 02;

Salvatore Branciforte (Pd) – collegio plurinominale 02;

Antonia Russo (Pd) – collegio plurinominale 02;

Fabrizio Trentacoste (Impegno Civico) – collegio plurinominale 02;

Cinzia Leone (Impegno Civico) – collegio plurinominale 02;

Vincenzo Drago (Impegno Civico) – collegio plurinominale 02;

Loredana Russo (Impegno Civico) – collegio plurinominale 02.

Azione/Prima l’Italia (terzo polo)

Emiliano Lazzara Papina – collegio uninominale 06;

Annamaria Parente – collegio plurinominale 02;

Gaetano Armao – collegio plurinominale 02;

Giuseppa Provino – collegio plurinominale 02;

Pierfrancesco Torrisi – collegio plurinominale 02.

De Luca Sindaco d’Italia (Sud chiama Nord)

Cateno De Luca – collegio plurinominale 02;

Dafne Musolino – collegio uninominale 06;

Giuseppe Lombardo – collegio plurinominale 02;

Lorenzina Grasso – collegio plurinominale 02.

Unione Popolare con De Magistris

Luca Antonio Cangemi – collegio plurinominale 02;

Dolores Dessì detta Doris – collegio uninominale 06;

Goffredo D’Antona – collegio plurinominale 02;

Ivana Maria Parisi – collegio plurinominale 02.

Alternativa per l’Italia, no green pass (Adinolfi-Di Stefano)

Gianfranco Di Bartolo – collegio plurinominale 02;

Enza Lo Presti – collegio uninominale 06;

Pietro Paolo Messina – collegio plurinominale 02;

Anna Rita Barbagallo – collegio plurinominale 02.

Vita

Carla Bonanno – collegio uninominale 06;

Renato Penna – collegio plurinominale 02;

Nicoletta Re – collegio plurinominale 02;

Antonino Marletta – collegio plurinominale 02;

Maria Rosaria Russo – collegio plurinominale 02.

Per l’Italia con Paragone

Giuseppe Sottile – collegio uninominale 06;

Carmen Minutoli – collegio plurinominale 02;

Giuseppe Maria Domenico Indorato – collegio plurinominale 02;

Letizia Licitra – collegio plurinominale 02.

Italia Sovrana e Popolare

Renzo Ioppolo – collegio uninominale 06;

Luigia Lollobrigida detta Gina – collegio plurinominale 02;

Fulvio Grimaldi – collegio plurinominale 02;

Marilena Giordano – collegio plurinominale 02;

Renzo Ioppolo – collegio plurinominale 02.

I candidati alla Camera dei Deputati

Azione/Italia Viva

Letteria Modica – collegio uninominale 06;

Gianni Palazzolo – collegio plurinominale 01;

Rosaria Moschella – collegio plurinominale 01;

Andrea Ferrara – collegio plurinominale 01.

Unione Popolare con De Magistris

Francesco Mucciardi – collegio uninominale 06;

Francesco Mucciardi – collegio plurinominale 01;

Simona Stracuzzi – collegio plurinominale 01;

Ivan Calì – collegio plurinominale 01.

Italexit, per l’Italia con Paragone

Carlo Spanò – collegio uninominale 06;

Valentina Serranò – collegio plurinominale 01;

Marcello Donato Lemma – collegio plurinominale 01;

Vincenza Bonasera – collegio plurinominale 01.

De Luca Sindaco d’Italia, Sud chiama Nord

Francesco Gallo – collegio uninominale 06;

Valentina Costantino – collegio plurinominale 01;

Luciano Fumia – collegio plurinominale 01;

Francesca Draià – collegio plurinominale 01.

Vita

Salvatore Modica – collegio uninominale 06;

Francesco D’Urso – collegio plurinominale 01;

Patrizia La Monica – collegio plurinominale 01;

Giuseppe Farina – collegio plurinominale 01.

Movimento 5 Stelle (M5S)

Grazia D’Angelo – collegio uninominale 06;

Angela Raffa – collegio plurinominale 01;

Salvatore Granata – collegio plurinominale 01;

Grazia D’Angelo – collegio plurinominale 01.

Centrodestra

Matilde Siracusano (Forza Italia) – collegio uninominale 06;

Maurizio Leo (Fratelli d’Italia) – collegio plurinominale 01;

Maria Carolina Varchi (Fratelli d’Italia) – collegio plurinominale 01;

Francesco Rizzo (Fratelli d’Italia) – collegio plurinominale 01;

Bernardette Felice Grasso (Forza Italia) – collegio plurinominale 01;

Giovanni Mauro (Forza Italia) – collegio plurinominale 01;

Mariadele Passalacqua (Forza Italia) – collegio plurinominale 01;

Valeria Carmela Maria Sudano (Lega) – collegio plurinominale 01;

Matteo Giuseppe Francilia (Lega) – collegio plurinominale 01;

Annalisa Tardino (Lega) – collegio plurinominale 01;

Ilaria Cavo (Noi Moderati) – collegio plurinominale 01;

Marcello Greco (Noi Moderati) – collegio plurinominale 01;

Antonella Biancofiore (Noi Moderati) – collegio plurinominale 01.

Centrosinistra

Felice Calabrò (Pd) – collegio uninominale 06;

Marilena Grassadonia (Alleanza Verdi Sinistra) – collegio plurinominale 01;

Andrea Carbone (Alleanza Verdi Sinistra) – collegio plurinominale 01;

Fulvia Privitera (Alleanza Verdi Sinistra) – collegio plurinominale 01;

Palmira Mancuso (Più Europa) – collegio plurinominale 01;

Antonio Lo Re (Più Europa) – collegio plurinominale 01;

Chiara Guglielmino (Più Europa) – collegio plurinominale 01;

Maria Stefania Marino (Pd) – collegio plurinominale 01;

Giacomo D’Arrigo (Pd) – collegio plurinominale 01;

Laura Giuffrida (Pd) – collegio plurinominale 01;

Francesco D’Uva (Impegno Civico) – collegio plurinominale 01;

Roberta Alaimo (Impegno Civico) – collegio plurinominale 01;

Andrea Giarrizzo (Impegno Civico) – collegio plurinominale 01.

Italia Sovrana e Popolare

Giuseppe Billè – collegio uninominale 06;

Antonio Ingroia – collegio plurinominale 01;

Marianella Fioravanti – collegio plurinominale 01;

Alessandro D’Alessandro – collegio plurinominale 01.

(23)