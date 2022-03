Elezioni Messina, Salvatore Sorbello si ricandida al Consiglio Comunale

È ufficiale, Salvatore Sorbello si ricandida al Consiglio Comunale alle prossime elezioni amministrative che dovrebbero tenersi a Messina tra maggio e giugno 2022: Sento ancora la voglia di continuare questo percorso sui social ed essere al servizio della città, dei bisogni, delle speranze e delle necessità dei cittadini, senza dovermi mai risparmiare» ha scritto il consigliere di Ora Messina sui social.

Dopo Alessandro Russo del Pd, anche il consigliere comunale Salvatore Sorbello a deciso di giocare un’altra partita e ricandidarsi alle prossime elezioni. Lo ha comunicato attraverso i social, con un post: «La vittoria alle scorse elezioni – scrive Sorbello – e la mia elezione in consiglio comunale non sono state certamente una meta o un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Un percorso utile e costruttivo durante il quale sono stato al servizio della città e dei cittadini. È stata un’esperienza intrisa di amore, passione, impegno costante».

«Ho provato a fare del mio meglio – ha proseguito – ascoltando i bisogni della gente, toccando con mano i problemi della nostra città. Sono stato serio nelle cose serie e seppure ho giocato con ironia nelle circostanze più leggere, la rettitudine, la coscienziosità e il mio senso di responsabilità non sono mai mancati. A volte, per qualcuno sono stato eccessivo ma certamente non mi sono mai risparmiato nella scesa in campo a difesa della mia città e a tutela del bene comune».

«Oggi – continua – dico che sento ancora la voglia di continuare questo percorso ed essere al servizio della città, dei bisogni, delle speranze e delle necessità dei cittadini, senza dovermi mai risparmiare. Le difficoltà incontrate lungo il percorso non hanno frenato e non frenano l’amore per la mia città né la passione per la sana politica, quella fatta di dialogo, confronto, condivisione, concretezza».

«Questo – conclude – è il contributo che io voglio dare alla mia città, tutto quello che posso con il mio impegno e il mio amore l’ho fatto, lo faccio e lo farò, non promesse di fantascienza, non progetti di illusioni varie o fumo di rinascita e resurrezione da campagna elettorale. Sono qui, amici, e con il mio impegno fattivo propongo di continuare il percorso di consigliere comunale. Io ci sono se lo vorrete, sempre più combattivo e determinato nel collaborare con tutti Voi per portare avanti la nostra bella città, quella che tutti noi abbiamo nel cuore».

