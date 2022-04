Elezioni Messina, presentata la lista “Senza se e senza ma” di Basile: tutti i nomi

Il candidato sindaco scelto da Cateno De Luca, Federico Basile, presenta la sua quarta lista “senza se e senza ma” per le elezioni amministrative che si terranno a Messina il 12 giugno 2022. Tra i nomi, 21 donne: «Guardiamo alla competenza – afferma –, guardiamo al merito e siamo in grado di riconoscere quelle competenze e quel merito nelle donne che vogliamo sostenere. Anche in questo caso una scelta di continuità con quanto fatto dall’ex sindaco Cateno De luca che nella sua giunta poteva contare sulla professionalità di ben quattro assessore. Io non posso che ringraziare le donne, preparate e appassionate, che oggi hanno scelto di essere qui e sostenerci».

Prosegue la campagna elettorale a Messina. Il centrosinistra ha trovato il suo candidato, il centrodestra ancora arranca, mentre Sicilia Vera prosegue con la presentazione delle liste a sostegno di Federico Basile. La quarta, a richiamare uno dei motti dell’ex Primo cittadino, si chiama “senza se e senza ma”. Nel presentarli, il candidato ha dato un paio di anticipazioni sui suoi progetti per la città dello Stretto: nuove assunzioni al Comune di Messina e un ruolo maggiore per le ex Circoscrizioni, con l’obiettivo di farle diventare, a tutti gli effetti, delle Municipalità.

Ma vediamo, intanto, chi sono i 32 candidati della lista “senza se e senza ma”:

Carmela Allegra; Raffaele Allò; Irene Antonuccio; Marisa Arena; Simone Bicchieri; Ivana Boscia; Francesco Caruso; Cosimo Celeste; Mirko Alessio Centorrino; Sonia Corrente; Nunzio Di Bella; Tamara Di Dio; Biagina Di Stefano; Antonio Donato; Valentina Duca; Leonardo Filippone; Stefania Formica; Rosaria Lembo; Maria Lo Presti; Caterina Merlino; Francesco Micali; Ketty Minutoli; Maurizio Morabito; Alessia Pietrafitta; Emanuela Radesi; Giusy Raffa; Vittoria Saraceno; Marzia Scilluffo; Noemi Solano; Gloria Spadaro; Giuseppe Sturiale; Nino Sturniolo.

(1)