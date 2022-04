Elezioni Messina, Federico Basile presenta la lista “Orgoglio messinese”: tutti i nomi

Prosegue a pieno ritmo la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2022 e il candidato sindaco di Messina Federico Basile presenta la sua quinta lista al Consiglio Comunale. «Orgoglio messinese – afferma in riferimento al nome della lista – è molto più di un semplice slogan. Rappresenta lo spirito che spinge ognuno di voi ad impegnarsi per la crescita della città». Vediamo i 32 nomi che hanno scelto di farne parte, appoggiando il candidato di Sicilia Vera nella città dello Stretto.

Mentre il candidato sindaco del centrosinistra, Franco De Domenico, ha dato il via al proprio tour dei villaggi e il centrodestra appare ancora diviso, il “successore” prescelto da Cateno De Luca prosegue con la presentazione delle liste che lo appoggeranno alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Tra i volti noti di “Orgoglio messinese” spunta l’ex assessore al Risanamento Pietro Currò, segretario regionale del P.R.I. (Partito Repubblicano Italiano), che ha scelto di appoggiare Federico Basile come sindaco di Messina.

Tra le priorità del programma, il candidato di Sicilia Vera ha indicato quella del risanamento: «Nelle ampie zone liberate dalle baracche – ha spiegato –, sorgeranno, come previsto dai nostri progetti, luoghi di aggregazione e socializzazione ed in particolare impianti sportivi di base».

Lista “Orgoglio messinese”, con Federico Basile alle elezioni

Vediamo, di seguito, i nomi dei candidati al Consiglio Comunale della lista “Orgoglio messinese” a sostegno di Federico Basile.

Debora Amante; Roberto Aquila; Pietro Arigò; Valerio Bonanno; Andrea Cacciola; Santino Cannata; Graziella Costa; Valentina Costantino; Dell’angelo Valentina; Francesco Fiumanò; Andrea Gentile; Vincenzo Giuffrè; Laura Intilisano; Stefano La Spada; Domenica Mangano; Carmelo Micari; Francesca Munafò; Luca Munaò; Luigi Muscolino; Giovanni Occhipinti; Massimo Palermo; Pompeo Mirci; Maria Proscia; Antonio Puleo; Gaetano Rizzo; Giulia Romeo; Giuseppe Settineri; Francesco Spaticchia; Mauro Squadrito; Mimmo Staiti; Maria Sulfaro; Evelina Triolo.

