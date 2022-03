Elezioni, la Democrazia Cristiana appoggia Cateno De Luca e Federico Basile

La Democrazia Cristiana Storica andrà con Cateno De Luca e Sicilia Vera alle Elezioni Regionali del 2022 e alle Amministrative, appoggiando il candidato sindaco di Messina Federico Basile. A comunicarlo, la portavoce nazionale e coordinatrice regionale, Sabina Scaravaggi: «Condividiamo la base democratica, i valori, le origini. Democratici cristiani si nasce».

Con le amministrative praticamente alle porte – che, secondo le ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si terranno non oltre la metà di maggio – e le regionali previste per il prossimo autunno 2022, cominciano a delinearsi gli schieramenti con cui i partiti arriveranno alle urne. In questo frangente, la Democrazia Cristiana Storica, facente capo al segretario politico Franco De Simoni, è pronta a scendere in campo al fianco di Sicilia Vera, appoggiando quindi il candidato sindaco di Messina, Federico Basile, e Cateno De Luca alla presidenza della Regione. Diversi componenti del partito, infatti, si presenteranno alle urne nella città dello Stretto nella seconda lista a supporto di Basile (la prima è stata presentata lo scorso sabato).

«Democrazia Cristiana Storica – ha dichiarato la portavoce nazionale e coordinatrice regionale Sicilia, Sabina Scaravaggi – appoggia De Luca e Sicilia Vera con dei propri candidati nella seconda lista per le elezioni amministrative ma ci impegniamo anche per le regionali. Condividiamo la base democratica, i valori, le origini. Democratici cristiani si nasce».

La formazione di De Simoni, spiegano dalla Dc, conta nel direttivo eletto, uscito dal XIX Congresso del 12 settembre 2020, seguendo le indicazioni della sentenza 25999 del 2010 della Suprema Corte di Cassazione che riconosce solo agli iscritti del ’93 l’uso del logo e della dicitura Democrazia Cristiana, anche Raffaele Cerenza, quale segretario amministrativo nazionale.

(38)