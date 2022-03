Elezioni Amministrative: Carlo Calenda arriva a Messina per presentare il programma

Il Segretario nazionale di Azione Carlo Calenda arriva a Messina per discutere del programma elettorale in vista delle prossime amministrative. L’appuntamento è per mercoledì 9 marzo, data in cui sono stati fissati due incontri: il primo alle 17:00 al Salotto Fellini di Piazza Duomo e il secondo, alle 18:00, all’Auditorium Fasola.

«A due settimane dal primo Congresso Nazionale, – si legge nella nota – che ha eletto il Segretario e l’esecutivo, il partito “Azione” prosegue con ancor più slancio e rinnovato impegno il suo percorso. Il nostro Segretario nazionale Carlo Calenda presenterà, ai cittadini messinesi, il manifesto e le proposte di Azione che, sia nella città dello Stretto che in provincia, sta acquisendo sempre maggiori consensi e adesioni. La partecipazione all’evento è aperta a tutti i cittadini».

Carlo Calenda a Messina

Il primo partito politico che si affaccia alle amministrative dopo Sicilia Vera che candida Federico Basile è quello di Carlo Calenda, che durante il primo Congresso Nazionale ha detto «oggi nasce il terzo polo del riformismo e della cultura di governo: dobbiamo costruire un’alternativa possibile al populismo e al sovranismo.

Il grande centro non esiste – ha aggiunto – esiste un’area pragmatica che contiene le grandi famiglie politiche europee. Diciamo no a Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle perché con loro non si governa, perché dicono no all’Europa, ai vaccini». Solidale, invece, con il Partito Democratico di Letta e Italia Viva di Renzi, ma anche «gli amici di Forza Italia».

Carlo Calenda è stato viceministro dello Sviluppo Economico nei governi Letta e Renzi, rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea nel 2016 e in seguito Ministro dello Sviluppo Economico nei governi Renzi e Gentiloni. Nel 2021, è stato candidato alle amministrative di Roma, in cui ha raccolto il 19,81% di voti, arrivando terzo dietro a Enrico Michetti, candidato del centro destra e Roberto Gualtieri del centro sinistra, attuale sindaco della Capitale.

