Dimissioni De Luca, ultimo giorno da Sindaco di Messina: stanotte la nomina del candidato

Ci siamo? È il 14 febbraio 2022, l’ultimo giorno da sindaco di Messina di Cateno De Luca che, dopo la mezzanotte, quando le sue dimissioni saranno esecutive, presenterà il candidato sostenuto dalla Giunta per le prossime elezioni amministrative. In pole position il vicesindaco Carlotta Previti e gli assessori Dafne Musolino e Salvatore Mondello.

Ultimati i saluti degli assessori, i tour delle partecipate, è arrivato il 14 febbraio. Se entro le 24.00 di oggi il primo cittadino non ritirerà le proprie dimissioni, queste diventeranno effettive e partirà ufficialmente la sua corsa alle Elezioni Regionali, nonché per le Amministrative che dovrebbero tenersi a giugno. Sempre entro la giornata di oggi l’intera Giunta comunale rassegnerà le proprie dimissioni. Non ci sarà quindi il passaggio delle consegne al vicesindaco in attesa del Commissario inviato dalla Regione. Per questa ragione, infatti, De Luca ha sollecitato Palermo a individuare in fretta un Commissario da inviare in città per non lasciarla «senza guida».

Cosa succederà dopo? Secondo i “piani” di Cateno De Luca, alle 00.15 del 15 febbraio (quindi di stanotte) sarà reso pubblico il nome del candidato o della candidata alla carica di Sindaco della città di Messina. Tutta la Giunta sarà in campagna elettorale per sostenerlo, compreso l’attuale Primo Cittadino, che si candiderà contemporaneamente alla Presidenza della Regione Siciliana e a Messina, con l’obiettivo di diventare presidente del Consiglio Comunale. La giornata in ogni caso è ancora lunga e potrebbe sempre riservare sorprese e colpi di scena.

Di seguito, il programma della giornata di Cateno De Luca:

Ore 8.30 Visita al Rettore;

Ore 9.00 Visita al Prefetto;

Ore 9.45 visita al Questore;

Ore 11.00 visita all’Arcivescovo;

Ore 11.30 saluto alle associazioni delle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori – Camera di Commercio di Messina;

Ore 12.30 Visita al Presidente della Corte d’Appello;

Ore 13.00 Palazzo dei Leoni saluti del Sindaco della Città metropolitana agli impiegati ed ai Sindaci della provincia di Messina. Per il rispetto delle norme sanitarie non è consentita la partecipazione del pubblico. Diretta FB sulla pagina De Luca Sindaco di Messina e sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana ;

saluti del Sindaco della Città metropolitana agli impiegati ed ai Sindaci della provincia di Messina. Per il rispetto delle norme sanitarie non è consentita la partecipazione del pubblico. ; Ore 14.00 Saluto ai Dirigenti Scolastici – Salone delle Bandiere;

Ore 15.00 Saluto alle Forze Armate e Forze dell’Ordine – Salone delle Bandiere;

Ore 15.45 Saluto agli Ordini Professionali – Salone delle Bandiere;

Ore 16.30 Saluto ad Associazioni – Enti del terzo settore – Club Service – Salone delle Bandiere;

Ore 17:15 collegamento Skype con Red Ronnie e Grazia Di Michele dallo studio del Premiato Circo Volante del Barone Rosso, per la presentazione del video “Invisibili” brano interpretato dal Sindaco e ispirato da Grazia Di Michele durante la sua visita con Cateno De Luca all’interno della baraccopoli. In diretta anche sulla pagina De Luca Sindaco di Messina ;

dallo studio del Premiato Circo Volante del Barone Rosso, per la presentazione del video “Invisibili” brano interpretato dal Sindaco e ispirato da Grazia Di Michele durante la sua visita con Cateno De Luca all’interno della baraccopoli. ; Ore 18:00 partecipazione alla Santa Messa – Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta;

Ore 19:00 Palazzo Zanca: saluto del Sindaco della città di Messina agli impiegati ed alla delegazione delle partecipate comunali – Salone delle Bandiere. Per il rispetto delle norme sanitarie non è consentita la partecipazione del pubblico. Diretta FB sulla pagina De Luca Sindaco ;

agli impiegati ed alla delegazione delle partecipate comunali – Salone delle Bandiere. Per il rispetto delle norme sanitarie non è consentita la partecipazione del pubblico. ; Ore 21:00 ultima riunione di Giunta Municipale;

Ore 23:00 formalizzazione delle dimissioni della Giunta Municipale;

Dalle ore 23:30 in poi diretta no stop sulla pagina Fb De Luca Sindaco di Messina :

in poi : Ore 23:30 Palazzo Zanca: consegna della fascia tricolore al Segretario Generale;

Ore 23:45 omaggio floreale all’Immacolata piazza Immacolata di Marmo;

Ore 23:59 Arrivederci Messina! Brindisi di commiato in piazza Duomo presso il Ritrovo Fellini;

Ore 00.15 presentazione del/della candidato/a Sindaco!

