Dall’Ex Sea Flight alla raccolta differenziata porta a porta: Dafne Musolino pronta alla ricandidatura

Messa in sicurezza della discarica di Portella Arena, raccolta differenziata porta a porta in tutta la città di Messina: sono questi i traguardi citati dall’ex assessore Dafne Musolino nel fare un bilancio della propria esperienza amministrativa. Anche lei, insieme al resto della Giunta al completo riconferma l’appoggio al candidato Sindaco Federico Basile e annuncia la propria candidatura nella prima lista a suo sostegno. Nel futuro? La risoluzione della questione “Sea flight”, ancora in sospeso, nonostante da tempo si parli della sua demolizione.

Polizia Municipale, Contenzioso, Attività Produttive, Politiche Ambientali: tante le deleghe importanti dell’ex assessore Dafne Musolino che, nel fare un bilancio, si concentra principalmente sull’ultima. Fiore all’occhiello, sottolinea, l’estensione della raccolta differenziata porta a porta a tutta la città di Messina e, naturalmente, la messa in sicurezza della discarica di Portella Arena. Anche lei, come il resto della “squadra” si prepara alla competizione elettorale,

Il programma elettorale non è stato ancora svelato, ma tra i progetti futuri c’è certamente la demolizione dell‘ex “Sea Flight”: «Quando Cateno De Luca diventerà Sindaco di Sicilia – conclude l’ex assessore – la città avrà le risposte che merita sui temi ambientali di competenza regionale».

