Consiglio Comunale, istituite le sei commissioni: ecco chi ne farà parte

Istituite le sei commissioni consiliari permanenti in seno al Consiglio Comunale di Messina. Si tratta di organi composti ciascuno da 21 consiglieri comunali, che si occupano di approfondire, preparare e rifinire i provvedimenti che passeranno poi al vaglio dell’Assemblea. Vediamo chi ne farà parte, quando si riuniranno e quali saranno le macro-aree di intervento.

Si è svolta ieri, giovedì 21 luglio, la seconda Seduta del nuovo Consiglio Comunale, insediatosi il 13 luglio. A presiedere i lavori, il vicepresidente vicario, Nello Pergolizzi, che farà le veci del presidente Cateno De Luca, assente fino al 29 luglio, data in cui si concluderà il suo “cammino” elettorale alla volta di Palermo. Presenti 28 consiglieri su 32, tra gli assenti anche Maurizio Croce, cui non è arrivata la PEC di convocazione. A segnalarlo in Aula il consigliere di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci, che ha spiegato l’accaduto: «Ha appreso della Seduta ieri sera dagli organi di stampa ed è fuori Messina».

Finito di discutere le questioni preliminari, il Consiglio Comunale ha quindi approvato la composizione delle sei nuove commissioni consiliari di Messina, che si riuniranno il lunedì, il martedì e il mercoledì mattina.

Le sei commissioni consiliari di Messina

Cosa sono le commissioni consiliari? Per chi non lo sapesse, le commissioni consiliari sono organismi interni al Consiglio Comunale, composti da consiglieri in maniera tale da garantire il criterio di proporzionalità rispetto alle liste presenti in Aula. Svolgono funzioni consultive e preparatorie degli atti e dei provvedimenti che andranno poi discussi in Consiglio Comunale, e hanno compito di controllo rispetto all’azione dell’Amministrazione comunale.

I Commissione consiliare (Mobilità e Lavori Pubblici)

Di cosa si occuperà la I Commissione? Mobilità e Lavori Pubblici (Viabilità, Trasporto Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana e Area dello Stretto, Decentramento e Circoscrizioni, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri, Polizia Municipale, Ponte sullo Stretto);

È composta dai consiglieri: Caruso Giovanbattista – Calabrò Felice – D’Angelo Nicoletta – Zante Ugo – Vaccarino Federica – Croce Maurizio – Centofanti Amalia – Villari Giuseppe – Gioveni Libero – Carbone Dario – Milazzo Margherita – Papa Salvatore – Mortelliti Raimondo – D’Arrigo Rosaria – Trischitta Giuseppe – Cipolla Francesco – Giannetto Serena – Pergolizzi Sebastiano – De Leo Alessandro – Oteri Cosimo – Di Ciuccio Rosaria.

I lavori si svolgeranno il lunedì dalle 8.30 in prima convocazione, 9.30 in seconda.

II Commissione (Bilancio e Politiche Finanziarie)

Di cosa si occuperà la II Commissione? Bilancio e Politiche Finanziarie (Bilancio e Finanze, Programmazione Economica, Patrimonio, Società Partecipate, Contenzioso, Statuto, Regolamenti Attuativi dello Statuto, Risorse Umane, Riorganizzazione degli Assetti Amministrativi dei Servizi Municipali, Legalità e Trasparenza Amministrativa);

È composta dai consiglieri: Russo Antonia – Caruso Giovanbattista – D’Angelo Nicoletta – Vaccarino Federica – La Fauci Giandomenico – Buonocuore Concetta – Centofanti Amalia – Cantello Mirko – Gioveni Libero – Currò Pasquale – Trischitta Giuseppe – D’Arrigo Rosaria – Rinaldo Raffaele – Milazzo Margherita – Rotondo Emilia – Cipolla Francesco – Giannetto Serena – Pergolizzi Sebastiano – Oteri Cosimo – De Leo Alessandro – Busà Giuseppe.

I lavori si svolgeranno il lunedì dalle 10.30 in prima convocazione, 11.30 in seconda.

III Commissione (Sviluppo economico e piano strategico)

Di cosa si occuperà la III Commissione? Sviluppo economico e piano strategico (Sviluppo Economico, Turismo, Sviluppo zone rurali, Piano strategico, Smart City, Innovazione Tecnologica, Politiche Energetiche, Rapporti con Università ed Enti di Ricerca, Attrazione e Programmazione fondi extra comunali, Rapporti con le Istituzioni europee, Attività produttive (Agricoltura/Pesca/Artigianato/ Industria/Commercio);

È composta dai consiglieri: Calabrò Felice – Russo Antonia – D’Angelo Nicoletta – Vaccarino Federica – La Fauci Giandomenico – Croce Maurizio – Villari Giuseppe – Cantello Mirko – Currò Pasquale – Carbone Dario – Rinaldo Raffaele – Milazzo Margherita – Rotondo Emilia – D’Arrigo Rosaria – Mortelliti Raimondo – Cipolla Francesco – Pergolizzi Sebastiano – Feminò Antonia – Restuccia Giulia – De Leo Alessandro – Busà Giuseppe.

I lavori si svolgeranno il martedì dalle 8.30 in prima convocazione, 9.30 in seconda.

IV Commissione (Igiene, Sanità e Politiche Sociali)

Di cosa si occuperà la IV Commissione? Igiene, Sanità e Politiche Sociali (Igiene cittadina, Rifiuti e Ambiente, Risorse idriche, Torrenti, Sanità, Politiche della Salute, Interventi Igienico-sanitari, Fiere e Mercati, Politiche Sociali, Volontariato, Pari Opportunità, Politiche di Integrazione, Politiche del Lavoro, Sicurezza sui luoghi di lavoro);

È composta dai consiglieri: Russo Antonia – Caruso Giovanbattista – D’Angelo Nicoletta – La Fauci Giandomenico – Zante Ugo – Buonocuore Concetta – Centofanti Amalia – Cantello Mirko – Gioveni Libero – Currò Pasquale – Trischitta Giuseppe – Papa Salvatore – D’Arrigo Rosaria – Rinaldo Raffaele – Milazzo Margherita – De Leo Alessandro – Feminò Antonia – Pergolizzi Sebastiano – Restuccia Giulia – Di Ciuccio Rosaria – Busà Giuseppe.

I lavori si svolgeranno il martedì dalle 10.30 in prima convocazione, 11.30 in seconda.

V Commissione (Scuola, sport e politiche culturali e giovanili)

Di cosa si occuperà la V Commissione? Scuola, sport e politiche culturali e giovanili(Scuola, Sport e Impianti sportivi, Politiche Giovanili, Spettacolo e Tempo Libero, Tradizioni popolari, Beni Culturali e Ambientali, Acquario e Dimore degli Animali);

È composta dai consiglieri: Calabrò Felice – Caruso Giovanbattista – Zante Ugo – Vaccarino Federica – Croce Maurizio – Buonocuore Concetta – Centofanti Amalia – Villari Giuseppe – Gioveni Libero – Carbone Dario – Rinaldo Raffaele – Rotondo Emilia – Mortelliti Raimondo – Papa Salvatore – Trischitta Giuseppe – Cipolla Francesco – Giannetto Serena – Di Ciuccio Rosaria – Oteri Cosimo – Feminò Antonia – Restuccia Giulia.

I lavori si svolgeranno il mercoledì dalle 8.30 in prima convocazione, 9.30 in seconda.

VI Commissione (Pianificazione Urbana)

Di cosa si occuperà la VI Commissione? Pianificazione Urbana (Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Risanamento, Protezione civile e difesa del suolo e delle coste, Sicurezza urbana, Politiche di Pianificazione dei porti e delle spiagge, Politiche del Mare e Beni Demaniali marittimi);

È composta dai consiglieri: Calabrò Felice – Russo Antonia – La Fauci Giandomenico – Zante Ugo – Croce Maurizio – Buonocuore Concetta – Villari Giuseppe – Cantello Mirko – Carbone Dario – Currò Pasquale – Rotondo Emilia – Papa Salvatore – Mortelliti Raimondo –– Trischitta Giuseppe – Busà Giuseppe – Cipolla Francesco – Giannetto Serena – Oteri Cosimo – Restuccia Giulia – Feminò Antonia – Di Ciuccio Rosaria.

I lavori si svolgeranno il mercoledì dalle 10.30 in prima convocazione, 11.30 in seconda.

