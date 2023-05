Consiglio Comunale, chi sarà il nuovo Presidente? Oggi la votazione. Il toto-nomi

Via al conto alla rovescia per la Seduta di oggi del Consiglio Comunale, durante la quale saranno eletti il nuovo presidente e uno o due vice, a seguito delle dimissioni di Cateno De Luca. In ballo anche l’addio definitivo dell’ex primo cittadino di Messina, che dovrebbe lasciare lo scranno di consigliere per candidarsi a sindaco di Taormina. Nell’attesa, vediamo quali sono i nomi in campo.

Lo scorso 24 aprile, Cateno De Luca ha ufficialmente rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio Comunale di Messina, dando così il via al toto-nomi per il suo “successore”. E fin qui nessuna sorpresa. Sin dall’inizio, l’ex sindaco della città dello Stretto aveva parlato di una presidenza “a tempo”, legata inizialmente alle modifiche al Regolamento d’Aula e, successivamente, al Bilancio. Ora però, c’è in ballo la candidatura a sindaco di Taormina e i tempi iniziano ad essere stretti.

Consiglio Comunale di Messina: il toto-nomi per il nuovo presidente

Intanto, però, c’è da decidere chi sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Messina. Il più quotato è l’attuale vicepresidente vicario, Nello Pergolizzi, proveniente dalle liste della maggioranza, che, di base, ha svolto sin dall’inizio del mandato l’incarico al posto di Cateno De Luca – impegnato con la campagna elettorale e all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), e praticamente assente alla maggior parte delle Sedute. Dati i numeri bulgari della maggioranza la sua elezione appare quasi scontata. Tuttavia, le liste legate alla Giunta Basile hanno già perso qualche pezzo – Cosimo Oteri, passato a Forza Italia, Rosaria D’Arrigo e Mirko Cantello, passati entrambi al gruppo misto. In più, c’è sempre l’incognita di Prima L’Italia (Lega) che, pur essendo legata elettoralmente alla maggioranza, più volte ha lanciato segnali che potremmo definire ambigui, con uscite strategiche prima delle votazioni, per esempio.

Quali sono gli altri nomi? Tra i banchi del centro-destra c’è un certo fermento: i nomi più quotati sono due, quello di Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, con una maggiore “anzianità d’Aula” e quello di Dario Ugo Zante, di Ora Sicilia. Nel momento in cui decidessero di convergere su uno dei due nomi, i voti assicurati sarebbero sei, più – si può supporre – i tre fuoriusciti dalla maggioranza. Qui si inseriscono diverse incognite: i due consiglieri di Prima L’Italia, Amalia Centofanti e Giuseppe Villari; i tre del centro-sinistra, Felice Calabrò, Antonella Russo e Giovanni Caruso, che però difficilmente potrebbero scegliere di appoggiare il centro-destra. I “se”, insomma, sono tanti e i numeri della maggioranza, che comunque conta almeno 17 consiglieri (se escludiamo Prima L’Italia), rendono improbabile una “sconfitta” di Pergolizzi. Questo, se saranno tutti presenti. I consiglieri, ricordiamo, sono 32, quindi sarebbe un 17 a 14 (salvo una presenza di Maurizio Croce, anche lui grande assente a causa degli impegni come Commissario dell’Ufficio contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana).

In ogni caso, chi sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Messina lo sapremo a breve. La Seduta è fissata per oggi, 2 maggio 2023, alle ore 11.00.

