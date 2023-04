Messina, Cateno De Luca rassegna le dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale

Ufficiali le dimissioni di Cateno De Luca dall’incarico di Presidente del Consiglio Comunale di Messina. Perché questa decisione? Perché l’ex Primo Cittadino, oggi deputato ARS, si candida a sindaco di Taormina alle elezioni del 28 maggio 2023.

Dopo averle rinviate per diversi mesi, Cateno De Luca rassegna le dimissioni da presidente del Consiglio Comunale di Messina per candidarsi a sindaco di Taormina. Già dalle elezioni amministrative a Messina, l’ex Primo Cittadino aveva sottolineato come la sua sarebbe stata una carica a tempo, poi però le dimissioni sono state rinviate più volte. Inizialmente, infatti, sarebbero dovute avvenire con l’approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale ma, dopo la votazione, De Luca aveva deciso di rimanere per aiutare con il bilancio.

La documentazione è stata consegnata e protocollata il 24 aprile 2023: «Il sottoscritto Cateno De Luca – si legge nel documento –, nato a Fiumedinisi (ME) il 18 marzo 1972, rassegna le sue irrevocabili dimissioni per come già preannunciato, dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale, a decorrere dalla data odierna, per candidarsi a Sindaco di Taormina». Cateno De Luca, quindi non è più presidente del Consiglio Comunale, ma non ancora da consigliere comunale. Resta da vedere, adesso, chi subentrerà al suo posto: tra i papabili, il più quotato – almeno fino a qualche settimana fa – è il presidente vicario Nello Pergolizzi. In ogni caso, la maggioranza, per quanto meno sicura rispetto all’inizio del mandato, è ancora dalla parte della Giunta Basile, quindi l’ipotesi è che il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Messina proverrà dalle liste legate al Sindaco.

